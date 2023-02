Manuel Neuer op weg naar de uitgang bij Bayern? Doelman zet met explosief interview de verhoudingen op scherp

,,Het was het meest brute wat ik in mijn carrière heb meegemaakt - en ik heb veel meegemaakt. Ik had het gevoel alsof mijn hart eruit was gerukt”, zei Neuer daarover in een interview waarvan de Bayern-directie niets wist. ,,Het was alsof ik nog een stomp kreeg, terwijl ik op de grond lag.”

Tapalovic was vertrouwenspersoon van Neuer, die niet kon bevatten dat de keeperstrainer door verschil van inzicht met hoofdtrainer Julian Nagelsmann moest vertrekken na elf jaar. ,,Alle keepers in ons team stonden perplex. Sommigen zijn in huilen uitgebarsten. Dit is een grote teleurstelling en hoe Tapa is behandeld is onmenselijk.” Neuer kan zich niet identificeren met de club. ,,Bij Bayern willen we anders zijn, een familie. Maar dan gebeurt iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt. Dit is een trieste situatie voor de club, voor Tapa, de staf en voor alle keepers.”

Kahn vond de uitspraken van zijn aanvoerder echter niet kunnen. ,,Wat Manuel in delen van deze twee interviews heeft gezegd over Toni Tapalovic, doet hem geen recht en past niet bij de waarden van FC Bayern.” De algemeen directeur wil snel duidelijk praten met de doelman die dit seizoen na een beenbreuk niet meer in actie komt. Volgens Bild krijgt de captain een boete. Hoe hoog die zal zijn, is nog niet bekend.

Ook hekelde Kahn de timing van Neuer. Er komen volgens hem belangrijke wedstrijden aan. Bayern is de tweede seizoenshelft niet sterk gestart met drie gelijke spelen in de Bundesliga. In de achtste finales van de Champions League wacht een treffen met Paris Saint-Germain.

