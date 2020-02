ManUnited weet ook met topaankoop Fernandes niet van Wolves te winnen

Tegen Wolverhampton kwam Fernandes veel oude bekenden tegen. Wolves-coach Ruben Vinagre had al een selectie met zeven Portugezen en versterkte zich onlangs met het 24-jarige talent Daniel Podence, eveneens met een Portugees paspoort en afkomstig van Olympiakos. Een kwartier voor tijd viel Podence in voor de watervlugge Adama Traoré, die in de eerste helft een schouderblessure opliep en gehavend het veld verliet. Het verschil kon hij echter niet maken. Diogo Dalot (ook een Portugees) kreeg in de vierde minuut van de blessuretijd de ultieme kans om ManUnited alsnog naar de winst te koppen, maar hij gleed al koppend uit. Zodoende eindigde het in 0-0.



Door de puntendeling zakt ManUnited naar de zesde plaats. Eerder op de dag won Sheffield United namelijk op bezoek bij Crystal Palace (0-1) en wipte het over ManUnited heen. Morgen krijgen ook de Spurs de kans om de ploeg van Solksjaer te passeren, al moeten ze thuis dan wel winnen van Manchester City.