Maradona eert overleden ploeggenoot Brown (62): ‘Je was een stier’

Hij maakte in 1986 in de gewonnen WK-finale in Mexico tegen West-Duitsland (3-2 winst) de openingstreffer voor Argentinië. Dat was zijn enige interlandgoal in zijn loopbaan.



De voormalig verdediger speelde in eigen land bijna 300 wedstrijden voor Estudiantes de La Plata en kwam later ook nog uit voor Boca Juniors, Stade Brest, Real Murcia en Racing Club. Brown speelde 36 interlands voor Argentinië en was een van de trouwe adjudanten van sterspeler Diego Maradona op het WK 1986 in Mexico. In de WK-finale liep hij een forse schouderblessure op na een botsing met Norbert Eder. Brown weigerde echter het veld te verlaten en verbeet de pijn tot aan het eindsignaal in Mexico.