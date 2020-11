Maradona in het ziekenhuis met bloedarmoede en uitdroging

Maradona werd maandag met een verzwakte gezondheid naar het ziekenhuis gebracht. ,,Hij ondergaat nog steeds medische testen. Hij zal ook een langdurige behandeling moeten ondergaan. Ik hoop in elk geval dat hij zeker tot en met woensdag in het ziekenhuis wil blijven”, liet Luque weten. Volgens de dokter voelde de voormalige superster van onder meer Napoli, FC Barcelona en Boca Juniors zich al een tijdje niet lekker. Maradona vierde vrijdag zijn 60e verjaardag.

,,Psychisch gaat het niet goed met hem en dat heeft weerslag op zijn fysieke toestand”, legde Luque uit. ,,Het was een emotionele en gecompliceerde week voor hem, met veel druk. Zijn humeur leed daar onder. Hij is niet zo fit als ik zou willen. Hij heeft hulp nodig, dit is de tijd om hem te helpen. Diego is iemand die soms geweldig is en soms niet zo. Het zou 10.000 keer beter met hem kunnen gaan. Het is ook heel moeilijk om Maradona te zijn.”