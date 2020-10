Maradona niet besmet met coronavirus

Engelse selectie Maguire in genade aangenomen, Greenwood en Foden niet

1 oktober Bondscoach Gareth Southgate heeft Harry Maguire weer in de selectie van het Engelse nationale voetbalteam opgenomen. De aanvoerder van Manchester United raakte zijn plek in het nationale team kwijt vanwege een vechtpartij in Griekenland, maar is weer in genade aangenomen door de bondscoach.