Maradona wordt vandaag al begraven in Jardin de Paz, naast zijn ouders

Zijn vader ‘Don Diego’ overleed in 2015 op 87-jarige leeftijd. Zijn moeder Dalma Salvadora Franco overleed in 2011 op 81-jarige leeftijd. De begraafplaats Jardin de Paz (Tuin van Vrede) ligt helemaal aan de noordkant van Buenos Aires, een flink stuk van het centrum vandaan. Hugo (51) en Raúl (53), de jongere broers van Diego die op een minder hoog niveau ook profvoetballer waren, zijn nog in leven. Diego had ook nog vijf oudere zussen.



Maradona overleed gisteren op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Vandaag volgde er een wake in het Casa Rosada, het presidentieel paleis in de hoofdstad waar in de vroege ochtend vrienden en familie arriveerden. Buiten verzamelden zich tienduizenden fans van de Argentijnse voetballegende die zijn land in 1986 de wereldtitel bezorgde in Mexico. In Argentinië geldt de wake als het eerbetoon aan de overledene die meestal nog op dezelfde dag wordt begraven.