Marcelo na werk op stembureau toch beschikbaar voor Real Madrid

De in Brazilië geboren verdediger, sinds 2011 in het bezit van de Spaanse nationaliteit, meldde zich in alle vroegte op een stembureau om toezicht te houden bij een regionale verkiezing in Madrid. Hij mocht volgens de Spaanse krant Marca echter al na een paar minuten weg.

Alle Spaanse staatsburgers die in het kiesregister staan, kunnen worden opgeroepen om te werken in stembureaus, waarvoor ze 65 euro krijgen. Marcelo kreeg de oproep voor het stembureau in de wijk La Moraleja, maar het hoofd toezicht was Marcelo uiteindelijk gunstig gezind.

Protest

Real Madrid had eerder al een verzoek ingediend om Marcelo te ontslaan van zijn plicht vanwege de wedstrijd tegen Chelsea, maar dat werd afgewezen. De club vond dat er sprake was van bijzondere omstandigheden. Het zou onderdeel van het werk van Marcelo zijn om met de rest van het team naar Londen te reizen. Inmiddels is hij ook daadwerkelijk met zijn teamgenoten onderweg naar de Engelse hoofdstad.

De ploeg van Zinédine Zidane kampt al weken met een blessuregolf, met name in de defensie. Marcelo speelde niet veel minuten dit seizoen, terwijl Raphaël Varane in ieder geval ontbreekt met een blessure. Bovendien is linksback Ferland Mendy nog een twijfelgeval. Aanvoerder Sergio Ramos is wel weer beschikbaar tegen Chelsea.

Volledig scherm Real Madrid-trainer Zinédine Zidane kan 'gewoon’ beschikken over Marcelo in het uitduel met Chelsea. © REUTERS

