Marco Bizot blinkt uit tegen PSG, maar kan zege voor Georginio Wijnaldum en Xavi Simons niet voorkomen

Eric Cantona boycot WK in Qatar: ‘Mensenle­vens vernietigd en wij staan straks te juichen’

Eric Cantona zegt absoluut niet te gaan kijken naar het WK in Qatar. ,,Ik geef er niets om. Voor mij is het niet eens een echt WK. Er zijn zoveel mensenlevens vernietigd en toch gaan we straks met zijn allen kijken en juichen.”

12 januari