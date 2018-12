Marcus Berg moet Real Madrid van wéér een wereldtitel afhouden

Winst vanavond zou niet alleen voor Real, dat het moet stellen zonder de geblesseerde Marco Asensio, de vierde keer in vijf jaar zijn. Het zou voor Spanje na vijf Champions Leagues op rij ook ‘vijf op rij’ zijn op het wereldkampioenschap (zie lijst hieronder). Of schrijft Al-Ain historie door de wedstrijd, met Danny Makkelie als VAR, te winnen en zich te kronen tot eerste wereldkampioen buiten Europa en Zuid-Amerika?



,,We weten dat het heel moeilijk gaat worden", zei Berg in Arabische media.

,,Vooral omdat we al drie wedstrijden in korte tijd hebben gespeeld. Maar we moeten zorgen dat we goed herstellen, positief blijven en al onze kracht in de finale stoppen. We hebben altijd een kansje.”