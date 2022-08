Mark van Bommel behoudt perfecte score met Royal Antwerp na primeur Vincent Janssen

Met video's Bayern München met invaller Matthijs de Ligt redt op nippertje punt tegen Gladbach

Bayern München is na een flitsende start van het seizoen vanavond ontsnapt aan een verrassende thuisnederlaag. In de Allianz Arena was een laat doelpunt van Leroy Sané nodig om tegen Borussia Mönchengladbach een punt uit het vuur te slepen: 1-1. Bayern blijft daardoor aan kop, al komt het Union Berlin van Sheraldo Becker in punten langszij.

27 augustus