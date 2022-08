Mark van Bommel na Europese uitschakeling met FC Antwerp: ‘Doelen kun je niet altijd waarmaken’

Mark van Bommel is er met Antwerp niet in geslaagd de groepsfase te bereiken van de Conference League. De Belgische club, in de competitie goed begonnen met 12 punten uit vier duels, verloor op eigen veld met 3-1 van Istanbul Basaksehir.

Antwerp had vorige week in Turkije met enig fortuin gelijkgespeeld (1-1), maar keek in de Bosuil al na 8 minuten tegen een achterstand aan. Uit een voorzet van Stefano Okaka Chuka schoot Berkay Özcan hoog in het dak van het doel raak.

Van Bommel had net als vorige week een basisplaats voor Jurgen Ekkelenkamp, spits Vincent Janssen zat op de bank. Ekkelenkamp had een rol bij de gelijkmaker kort na rust. De oud-Ajacied werd in het strafschopgebied licht beroerd door Volkan Babacan. Een strafschop, oordeelde scheidsrechter Manuel Schüttengruber. De Zwitser Michael Frey schoot raak vanaf 11 meter: 1-1.

Twee minuten later stonden de Turken alweer op voorsprong door een doelpunt van Okaka. ,,We komen goed terug, maar na de 2-1 moeten we proberen te blijven voetballen, maar dan merk je dat je ongecontroleerd gaat voetballen omdat iedereen die 2-2 wil maken", zei Van Bommel bij Het Laatste Nieuws. ,,Nee, we speelden niet top. De details die bepalend zijn, waren vandaag in ons nadeel.”

Volledig scherm Mark van Bommel tijdens het duel met Basaksehir. © BELGA

Van Bommel bracht met Anthony Valencia en Janssen meteen twee nieuwe aanvallers. Resultaat leverden de wissels niet op. Invaller Danijel Aleksic kopte de Turken naar 3-1 en een vervolg in de groepsfase van de Conference League.

Spits zonder goals

Janssen scoorde nog niet voor FC Antwerp in een officieel duel. ,,Dat is niet leuk natuurlijk, ik hoop er snel verandering in te brengen", zei hij bij Het Laatste Nieuws. ,,Ik werk er hard aan, maar het team gaat altijd voorop. Iedereen draagt z’n steentje bij en dat wil ik ook doen met goals. Zondag is alweer de volgende wedstrijd. Dat is balen, maar anderzijds is het een mooi moment om dit alweer om te draaien.”

Van Bommel reageerde op zijn eerste nederlaag na tien wedstrijden, die direct uitschakeling betekende: ,,Dat de teleurstelling groot is, is heel normaal. Nu is het belangrijk hoe je gaat reageren. Na winst is het makkelijk. Naar zondag toe wordt het belangrijk dat je laat zien dat je een volwassen ploeg bent.”



Op de persconferentie zei de Antwerp-trainer: ,,Deze uitschakeling had niemand bij ons verwacht. In Europa spelen hoorde bij onze doelen, maar je kunt ze niet altijd waarmaken. Dat zag je vanavond wel.” Of de uitschakeling van invloed is op het project waaraan de club is begonnen? ,,Deze club blijft in opbouw. Dat verandert niet na vandaag. Het is gek dat we in tien wedstrijden net deze verliezen.”

Volledig scherm Vincent Janssen in actie voor FC Anwerp. © BELGA

Wesley Hoedt en Anderlecht wél door

Anderlecht redde het na strafschoppen tegen Young Boys. De ploeg van verdediger Wesley Hoedt had in Zwitserland met 1-0 gewonnen, maar keek in het eigen stadion na 90 minuten tegen een 1-0-achterstand aan. Daar kwam in de verlenging geen verandering in waarna het duel vanaf de strafschopstip werd beslist. Hoedt was een van de penaltynemers. Hij was een van de drie spelers van Anderlecht die raak schoot. Dat deden de Zwitsers maar één keer.