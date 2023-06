Mark van Bommel trekt conclusie richting mogelijk kampioensduel Antwerp: ‘Iedereen is tegen ons’

Vorige week kon Antwerp het kampioenschap al binnenhalen door van Union te winnen, maar toen verspeelde het een voorsprong. De 1-1 was nog niet genoeg om het feest te laten beginnen. ,,De teleurstelling was hartstikke groot”, aldus Van Bommel. ,,Ik heb de spelers ervan overtuigd dat ze door niks geks te doen het kunnen verwerken. We bereiden ons voor zoals altijd.

,,Zo moet je het ook doen. Dat is mentaal het beste. Als we het nu helemaal anders gaan doen, dan gaan de spelers denken dat de trainer het niet meer weet. Wij worden niet nerveus en voeren geen show op, dat is ook de kracht van dit elftal. We komen gewoon zakelijk en met plezier op de club trainen. Ik vind het mooi dat het Antwerp tegen de rest is. Daar houd ik wel van.”