Marten de Roon laat Bergamo ontploffen: Nederlander redt in de 94ste minuut een punt tegen Lazio

Met Koopmeiners en De Roon, maar zonder de geblesseerden Hans Hateboer en Robin Gosens begon Atalanta aan de jacht op de topdrie. Binnen twintig minuten moest Atalanta echter al de eerste tegenvaller slikken in die jacht. Het was de Spanjaard Pedro die er na achttien minuten 0-1 van maakte.

Zapata was vervolgens nog wel heel dicht bij de 2-2, maar zijn poging ging maar nipt langs de verkeerde kant van de paal waardoor het er sterk op leek dat Koopmeiners en De Roon met lege handen achter zouden blijven.



Dat was echter buiten De Roon gerekend. De Nederlander, tegen Lazio opgesteld in defensie, wist in de 94ste minuut zijn eerste goal van het seizoen te maken. De Roon nam de bal ineens op de pantoffel en zag hoe de bal bij de tweede paal binnenviel.



Door het gelijkspel staat Atalanta nu vijfde met negentien punten, even veel als AS Roma. Lazio staat daar weer één puntje achter op plek zes met drie punten meer dan nummer zeven Juventus.