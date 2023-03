Marten de Roon scoort fraai voor Atalanta, Sven Botman gered door Alexander Isak

Met videoMarten de Roon zal zich maandag met vertrouwen melden in Zeist. De 31-jarige middenvelder uit Hendrik-Ido-Ambacht kopte vanavond fraai raak voor Atalanta, dat in Bergamo met 2-1 won van Empoli.

Empoli was in de 44ste minuut nog op voorsprong gekomen via Tyronne Ebuehi. De 27-jarige rechtsback uit Haarlem en tienvoudig international van Nigeria maakte afgelopen zomer de overstap van Benfica naar Empoli, nadat hij vorig seizoen al werd verhuurd aan Venezia FC. Het was voor de oud-speler van ADO Den Haag en FC Twente zijn tweede treffer van het seizoen, nadat hij op 16 januari al de winnende goal maakte tegen Sampdoria.

Empoli hield na rust nog even stand, maar in de 58ste minuut viel de gelijkmaker. Het was Marten de Roon die met een fraaie kopbal van Matteo Ruggeri voor de 1-1 zorgde. Het was voor De Roon zijn eerste treffer van het seizoen en zijn vijftiende in totaal voor Atalanta, waar hij nu op 288 wedstrijden staat. De Deense spits Rasmus Højlund (20) maakte in de 86ste minuut de winnende 2-1 voor Atalanta met zijn zevende treffer in de Serie A, waar Atalanta mee blijft doen om de Champions League-tickets. De nummer zes staat slechts vijf punten onder nummer twee Inter.

Alexander Isak redder Newcastle na fout Sven Botman

Newcastle United won met 1-2 bij Nottingham Forest, de derde overwinning in twaalf wedstrijden in 2023. Forest kwam na 26 minuten op voorsprong via Emmanuel Dennis, die een fout van Sven Botman afstrafte. Botman kreeg vandaag te horen dat hij voor het eerst in de definitieve selectie van Oranje zat voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (uit) en Gibraltar (thuis) van volgende week.

Kort voor rust maakte Newcastle United gelijk via de Zweedse spits Alexander Isak. Elliot Anderson dacht in de 64ste minuut de 1-2 te maken, maar het feest ging niet door nadat de VAR nog buitenspel had geconstateerd. In de 93ste minuut schoot Isak koeltjes een strafschop binnen na een handsbal: 1-2. Newcastle United staat op de vijfde plaats, een puntje onder Tottenham Hotspur. De club uit het noordoosten van Engeland blijft daarmee meedoen om een eerste Champions League-ticket in twintig jaar.

