'Martens grootverdiener bij Barcelona'

Martens is de enige met zo'n salarisstrookje bij Barça Femeni. De goede cijfers komen vooral op het conto van sponsor Stanley, het bedrijf achter onder meer Black & Decker. Het bedrijf draagt jaarlijks 3.5 miljoen euro bij aan de vrouwenploeg van Barcelona, waardoor de uitgaven volledig gedekt worden. Sterker nog, het vrouwenteam van de Barça is het enige onderdeel van de totale sportvereniging dat winstgevend is.



Buiten het sponsorcontract met Stanley komt er weinig binnen via de vrouwenafdeling. Wedstrijden zijn gratis te bezoeken en ook via de nationale competitie komt er niets binnen. Waar de Champions League bij de mannen enorm lucratief is, gaat het bij de vrouwen vooral om de prestige. Het team dat dit seizoen de finale wint, ontvangt 250.000 euro.