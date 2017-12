Martens twee keer trefzeker namens Barcelona in derby tegen Espanyol

Martens maakte twee minuten voor rust de 2-0 namens FC Barcelona in de beladen stadsderby tegen Espanyol, die werd bekeken door zo'n duizend toeschouwers in het Ciutat Esportiva Joan Gamper. In de 82ste minuut zorgde Martens voor de 4-0 eindstand. De andere doelpunten werden gemaakt door Spaans international María León en Engels international Toni Duggan. Martens kreeg in de blessuretijd nog een goede kans op haar derde treffer van de middag, maar een hattrick was haar niet gegund.