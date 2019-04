Martens vertolkt hoofdrol en plaatst zich met Barça voor Champions League-finale

Onder het toeziend oog van ruim 12.000 toeschouwers, onder wie Barça-coach Ernesto Valverde, verdedigden de vrouwenploeg van de Spaanse topclub vanmiddag een 1-0 voorsprong tegen Bayern München. Bij de Duitsers maakte Lineth Beerensteyn ditmaal geen deel uit van de selectie, Jill Roord viel na een uur in.



Zij zag vanaf de bank dat haar ploeg in de blessuretijd van de eerste helft in de problemen kwam. Gina Lewandowski schatte een hoge bal niet op waarde en trok vervolgens Lieke Martens naar de grond in de zestien in een poging haar fout te herstellen. De strafschop werd feilloos benut door Mariona Caldentey.



Bayern wist daardoor dat het tweemaal moest scoren in Barcelona, maar bleek daar na rust niet toe in staat. Zelfs niet met een speelster meer aangezien de thuisploeg na 70 minuten verder moest met 10 door een tweede gele kaart voor Kheira Hamraoui.



Daardoor gaan de Catalanen, waar Stefanie van der Gragt vanmiddag op de bank bleef, naar de Champions League-finale op 18 mei in Boedapest. De tegenstander wordt Olympique Lyon, met Shanice van de Sanden in de gelederen, of Chelsea. De Fransen wonnen het thuisduel nipt (2-1) en gaan om 15.00 uur de strijd aan in Londen.