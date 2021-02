Martens wint zevende prijs met FC Barcelona: 3-0 winst in finale Copa de la Reina

FC Barcelona Femení heeft nu de Spaanse dubbel van het seizoen 2019/2020 te pakken. De Primera División de la Liga de Fútbol Femenino werd vorig jaar vanwege corona niet afgerond, maar na 21 duels ging Barcelona wel aan kop met 59 punten na 21 van de 32 speelrondes. De voorsprong op achtervolger Atlético Madrid, dat in de drie voorgaande seizoenen kampioen werd, was negen punten. De Spaanse voetbalbond besloot Barcelona daarom de kampioensschaal te geven in het niet afgeronde seizoen. Het bekertoernooi werd vandaag dus pas uitgespeeld. Martens deed 64 minuten mee in Estadio La Rosaleda. De 3-0 eindstand was al bereikt toen ze werd vervangen.



Martens won de Copa de la Reina al op 2 juni 2018. Toen werd Atlético Madrid met 1-0 verslagen door een goal in de 122ste minuut. Naast de twee bekers en de landstitel won Martens met Barcelona ook al drie keer de Copa Catalunya en de Supercopa de España Femenina. Op 9 februari vorig jaar won Barcelona met liefst 10-1 van Real Sociedad in de finale van dat toernooi.