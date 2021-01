Martin Ødegaard maakt seizoen af bij Arsenal

Vierde uitleenbeurtMartin Ødegaard maakt het seizoen af in de Premier League. Arsenal huurt de creatieve middenvelder van Real Madrid, zo meldt het via de officiële kanalen. De Noor kwam, sinds zijn vervroegde terugkomst van Real Sociedad, in Madrid weinig aan bak onder coach Zinédine Zidane.

Arsenal is al de vierde club die Ødegaard (22) huurt van Real Madrid. Eerder werd hij in Nederland gestald bij SC Heerenveen en Vitesse. Vorig seizoen maakte hij indruk bij Real Sociedad en had hij een groot aandeel in de behaalde zesde plek. In Baskenland was hij goed voor zeven doelpunten en negen assists in 37 wedstrijden.

Dit seizoen kwam de Noor niet verder dan negen duels bij Real Madrid. Nadat hij buiten de selectie werd gelaten voor het bekerduel met Alcoyano, diende hij een huurverzoek in. Real Sociedad had ook interesse in zijn oude smaakmaker, maar Ødegaard heeft voor de nummer acht van de Premier League gekozen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In zijn eerdere verhuurperiodes in Nederland groeide Ødegaard uit tot een van de smaakmakers van de eredivisie. Bij Heerenveen liet de Noor bij vlagen zijn klasse zien en was hij in 43 wedstrijden betrokken bij acht doelpunten. Bij Vitesse was hij meer op zijn plek en liet hij zijn kwaliteiten wekelijks zien. Hij was in Arnhem goed voor elf goals en twaalf assists in 39 wedstrijden.

Volledig scherm Martin Ødegaard groeide bij Vitesse uit tot een van de smaakmakers van de eredivisie. © BSR Agency

Ervaren krachten

De inmiddels 22-jarige Noor maakte op zijn zestiende al zijn debuut voor Real Madrid. Ødegaard is daarmee de jongste speler van Real Madrid ooit en werd al vroeg bestempeld als toptalent. Het leek erop dat de Noor dit seizoen zijn verwachtingen bij de Koninklijke ging waarmaken, nadat Real Madrid Ødegaard eerder terughaalde bij Real Sociedad. Zidane gaf echter nog steeds de voorkeur aan zijn ervaren krachten, waardoor de creatieveling niet aan de bak kwam. Hij startte dit seizoen in slechts vijf wedstrijden in de basis. Eerder deze winterperiode werd ook talent Luka Jovic (23) verhuurd. Hij ging tijdelijk terug naar zijn oude club Eintracht Frankfurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Talent Luka Jovic werd deze winter ook al verhuurd door Real Madrid. In de Bundesliga scoorde hij sinds zijn terugkeer bij Frankfurt al drie keer. © BSR Agency