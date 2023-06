Martin Tyler, dé stem van Engels voetbal, stopt na 33 jaar bij Sky Sports: ‘Het was een eer’

Elke voetbalfan hoort één stem bij de zin ‘Aguerrrooooooo’. Martin Tyler deed in zijn carrière verslag van duizenden wedstrijden in de Champions League, op WK's en EK’s en bij de Premier League. De Engelsman werd wereldberoemd dankzij zijn passende commentaar bij de 3-2 van Sergio Agüero tegen Queens Park Rangers in 2012. Manchester City pakte daarmee in de slotminuut de titel af van stadsrivaal Manchester United dankzij het doelpunt van de Argentijnse spits. Toen Agüero vertrok bij City kreeg hij als afscheidscadeau nog één keer zijn naam te horen van Tyler door de stadionspeaker. Ook kreeg hij de notities van de commentator van die wedstrijd ingelijst mee.

Tekst gaat verder onder de video

,,Het was een eer om een kleine rol te spelen in de uitzendgeschiedenis van de beste competitie ter wereld”, zegt Tyler op Sky Sports. ,,Ik heb met geweldige professionals in alle aspecten van de televisieindustrie gewerkt. Ik bedank ze allemaal voor hun steun en expertise. Het was een eer om onderdeel te zijn van een zeer getalenteerd team.”

Chef voetbal bij Sky Sports Gary Hughes bedankt Tyler voor zijn ‘ongeëvenaarde bijdrage en toewijding aan onze verslaggeving in de afgelopen 30 jaar’. ,,The Voice zal altijd verbonden blijven aan de Premier League en Sky Sports. Wanneer je aan commentaar denkt, denk je aan Martin Tyler", aldus Hughes op de website van de omroep.

In jaren '70 en '80 werkte Tyler bij ITV. In 1990 begon hij bij Sky Sports en 2 jaar later lanceerde de Premier League.In Nederland zal Tyler ook bekend zijn bij spelers van het spel FIFA van EA Sports. Degenen die geen zin hadden in commentaar van Youri Mulder of later Sierd de Vos, kregen bij de Engelse variant tussen 2005 en 2019 Martin Tyler te horen.

Voor Liverpool-fans staat het commentaar bij deze 4-3 tegen Newcastle nog goed in het geheugen gegrift:

Bekijk hier onze video's uit de Premier League