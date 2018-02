Martina's Everton verslaat Crystal Palace met speels gemak

Degradatiestrijd

Stoke City, met Erik Pieters uiteraard in de basis, haalde tegen Brighton en Hove Albion één puntje in de strijd tegen degradatie (1-1). 'The Potters' staan 18de. Bij Brighton speelde Davy Pröpper de volle negentig minuten. Jose Izquierdo (Brighton) en Xherdan Shaqiri (Stoke) scoorden.



Een andere degradatiekandidaat, Swansea City, boekte een even nuttige als knappe zege tegen de verrassing van dit seizoen in de Premier League Burnley (1-0). Sung-Yueng Ki was de gevierde man aan de kant van de ploeg uit Wales. Swansea jumpte van de negentiende plek naar de veilige vijftiende stek. Mike van der Hoorn speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.