Martins redt Sporting in blessuretijd én krijgt rood

Vrees voor enkelblessure 'Als ik nu moet zeggen of Neymar kan spelen tegen Real, zeg ik ja'

1:00 Het uitvallen van Neymar wierp gisteravond een schaduw over de 3-0 zege van Paris Saint-Gemain op Olympique Marseille. In tranen werd de Braziliaan van het veld gedragen. Ondanks de vrees voor een zware enkelblessure, zijn de eerste geluiden over de ernst van de kwetsuur optimistisch.