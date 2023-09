Mason Greenwood vindt onderdak bij Getafe nadat Manchester United afscheid van hem nam

Na het nieuws laaide direct een storm van kritiek op in Spanje, waar de afgelopen weken al veel te doen was rond de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales na zijn kus op de mond van Jennifer Hermoso na de WK-finale op 20 augustus in Sydney.

Greenwood speelde sinds 2007, toen hij pas zes jaar oud was, bij Manchester United. Daar beleefde hij als tiener een stormachtige doorbrak in de coronaperiode. Met 35 goals in 129 duels liet hij op jonge leeftijd al veel van zijn talent en kwaliteiten zien bij de Engelse topclub, maar zijn laatste wedstrijd speelde hij op 22 januari 2022.

In januari 2022 werd Greenwood gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Harriet Robson, die op Instagram foto's plaatste waarin ze bloedde en waarin duidelijk was dat Greenwood haar dwong tot seks. Een paar dagen later werd hij gearresteerd op verdenking van aanranding en bedreiging met de dood.

Sindsdien heeft Greenwood niet meer getraind of gespeeld voor zijn club of het nationale team van Engeland, waarvoor hij op 5 september 2021 zijn debuut maakte met een invalbeurt tegen IJsland. Greenwood werd in oktober 2022 aangeklaagd wegens poging tot verkrachting, mishandeling met lichamelijk letsel en controlerend en dwingend gedrag. In februari 2023 werden alle aanklachten tegen hem ingetrokken, maar afgelopen maand werd duidelijk dat er voor hem toch geen toekomst was bij Manchester United.

Op 21 augustus kondigde United aan dat Greenwood de club zou verlaten. Volgens United was het onderzoeksresultaat dat ‘het online geplaatste materiaal geen volledig beeld gaf en dat Mason de strafbare feiten waarvan hij oorspronkelijk werd beschuldigd niet heeft begaan’, maar dat Greenwood ‘fouten heeft gemaakt waarvoor hij de verantwoordelijkheid op zich neemt’ en er voor hem geen toekomst meer is bij Manchester United.

Op dezelfde dag legde Greenwood een verklaring: ,,Ik ben opgevoed met het besef dat geweld of misbruik in welke relatie dan ook verkeerd is, maar ik heb niet de dingen gedaan waarvan ik werd beschuldigd. Ik accepteer volledig dat ik fouten heb gemaakt in mijn relatie, en ik neem mijn deel van verantwoordelijkheid voor de situaties die hebben geleid tot de post op sociale media.”

