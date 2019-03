Matige generale vernieuwd Duitsland voor duel met Oranje

Servië nam binnen het kwartier brutaal de leiding door een rake kopbal van Luka Jovic (21), het door Benfica aan Eintracht Franfurt verhuurde toptalent dat zich in de belangstelling van vele Europese topclubs weet. Jovic werd door Jonathan Tah en Niklas Süle, de jonge verdedigers die het duo Mats Hummels-Jérôme Boateng moeten doen vergeten volledig over het hoofd gezien. Net als Boateng (30) en Hummels (30) hoeft ook Thomas Müller (29) onder bondscoach Joachim Löw niet meer op een uitnodiging te rekenen. Toni Kroos (29) zit er nog wel bij, maar bleef tegen Servië negentig minuten op de bank. Doelman Manuel Neuer werd in de rust vervangen door Marc-Andre ter Stegen.



In plaats van de wereldkampioenen van 2014 trad Duitsland aan met namen als Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Marcel Halstenberg en Kai Havertz. Zij hadden voor rust de grootste moeite met Servië, dat met Ajacied Dusan Tadic en Aleksandar Mitrović van Fulham ook een aantal grote namen miste. Pas na de onderbreking kroop het thuisland meer uit de schulp, maar in doelman Marko Dmitrovic kende de ploeg van Löw een grote sta-in-de-weg. Reus (3 keer), Sane (2) en Werner vonden allen de keeper van het bescheiden SD Eibar uit Spanje op hun weg. Gündogan was de goalie al voorbij, maar zag zijn inzet door Nemanja Maksimovic van de lijn worden gegleden.



Invaller Leon Goretzka gaf Duitsland twintig minuten voor tijd toch nog een beetje loon naar werken. De middenvelder van Bayern München kapte zijn tegenstander uit en schoot fraai binnen. Ondanks een slotoffensief bleef het daarbij in Wolfsburg, waardoor de Mannschaft niet vol vertrouwen naar Amsterdam zal afreizen. Invaller Milan Pavkov van Servië kreeg in de extra tijd van de tweede helft nog een directe rode kaart voor een schandalige overtreding op Leroy Sané, over wiens meespelen tegen Oranje er bij Duitsland de nodige zorgen zullen zijn.