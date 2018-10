Matthäus: Neuer in Mannschaft vervangen door Ter Stegen

,,Neuer heeft op dit moment niet de vorm en zekerheid die hij voor zijn blessure wel had'', schrijft de 57-jarige Matthäus in zijn column op de website van Sky Sport. Neuer, aanvoerder van Bayern München én de 'Mannschaft', miste bijna het volledige vorige seizoen vanwege een breuk in zijn voet. De keeper was net op tijd hersteld om mee te gaan naar het WK, maar hij kon in Rusland niet voorkomen dat Duitsland als titelverdediger al in de groepsfase werd uitgeschakeld.