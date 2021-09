Matthijs de Ligt vervult hoofdrol bij Juventus

Samenvatting Peter Bosz hekelt VAR na penalty Neymar: ‘Dat zijn overduide­lijk geen voetbal­lers’

20 september Peter Bosz dacht gisteravond lange tijd een punt over te houden aan de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain, maar in de laatste minuut ging het door een rake kopbal van Mauro Icardi alsnog fout voor Olympique Lyon: 2-1. Vooral de 1-1 van Neymar was veelbesproken. Volgens Bosz had de Braziliaan helemaal geen penalty mogen krijgen.