Maximaal twee Europese landen in één groep WK

Rusland is als gastland automatisch het hoofd van groep A en speelt op donderdag 14 juni in het Loezjniki-stadion van Moskou de openingswedstrijd van het WK.

De loting begint met het verdelen van de andere zeven landen uit pot 1 (wereldkampioen Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen en Frankrijk) over de groepen B tot en met H. Daarna volgt pot 2, met daarin sterke landen als Spanje en Engeland, gevolgd door pot 3 en pot 4.



De FIFA heeft als regel dat landen uit hetzelfde continent niet bij elkaar in de groep terecht kunnen komen. Uitzondering is Europa, dat veertien deelnemers heeft. In zes van de acht groepen komen twee Europese landen te zitten.