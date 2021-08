Mazraoui en Ziyech niet bij selectie Marokko, Aboukhlal en El Karouani wel opgeroepen

Ziyech liep onlangs in de strijd om de UEFA Super Cup tegen Villarreal een schouderblessure op, maar viel zaterdag in de Londense derby bij Arsenal (0-2 winst) acht minuten voor tijd weer in. Ziyech staat op 15 goals en 10 assists in 39 interlands voor Marokko. In juni zat hij nog gewoon bij de selectie. Mazraoui staat op twaalf interlands, maar de 23-jarige Ajacied werd in juni ook al niet opgeroepen door Halilhodžić.



Halilhodžić heeft in zijn selectie wel twee andere spelers uit de eredivisie opgenomen. De twintigjarige linksback Souffian El Karouani uit Den Bosch zit voor het eerst bij de selectie. De speler van NEC, waar hij in de basis stond in de eerste twee competitieduels, speelde ook nog nooit jeugdinterlands. AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal is opnieuw van de partij. De 21-jarige vleugelspits uit Gorinchem speelde tot op heden drie interlands. Bij zijn debuut tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek (3-1 winst) op 13 november vorig jaar scoorde hij meteen.