‘Mbappé gaat qua gedrag te veel op Neymar lijken’

Dit schoot bij ex-wereldkampioen Christophe Dugarry in het verkeerde keelgat. ,,Ik vind dit soort uitspraken zeer lastig. Eerst spreekt hij over het collectief. Dat is perfect. Maar daarna... Het is niet voor het eerst dat hij dergelijke uitspraken doet. Misschien is het voor hem moeilijk om als voetballer even goed te zijn als mens.”



De oud-international ziet hem liever omgaan met Idrissa Gueye, Ander Herrera of Angel Di Maria. ,,Dat zal niet zo leuk zijn als tijd doorbrengen met Neymar. Misschien komt het omdat ik ouder word en altijd voorkeur gaf aan het collectieve. Ik ben echt fan van Mbappé, maar vrees ervoor dat deze jongen individualistisch wordt.” De Fransman noemt dit gedrag ‘Neymarizen'.



Willy Sagnol valt zijn collega-analist bij. ,,Sinds de investeringen van Qatar draaide PSG altijd rond één of twee vedetten die graag op de voorgrond treden. Daardoor leverden die miljarden aan investeringen nooit iets op.” De 84-voudig international noemde de komst van Zlatan Ibrahimovic en Neymar fantastisch voor het Parijse voetbal. ,,Maar ze wilden belangrijker zijn dan het team. Mbappé gaat nu ook op de individualistische toer.”