Mbappé goud waard bij zege PSG op Guingamp, Monaco verliest

Nolan Roux had de thuisploeg uit Guingamp na twintig minuten op voorsprong gezet op aangeven van Marcus Coco. Vlak daarvoor had PSG-keeper Gianluigi Buffon een schot met zijn hand op de lat getikt. Guingamp leek zelfs op 2-0 te komen, maar de treffer werd na gebruik van de VAR afgekeurd.



PSG kwam in de tweede helft op 1-1 vanaf elf meter. Neymar werd na een hoogstandje neergehaald. De Braziliaan benutte zelf de strafschop. Mbappé die na rust in het veld werd gebracht was alsnog de matchwinner. De spits kreeg de bal op randje buitenspel aangespeeld en schoot beheerst binnen. In blessuretijd zorgde hij zelfs nog voor de 3-1.