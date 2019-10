Mbappé mist belangrijke duels met Frankrijk door nieuwe kwetsuur

Frankrijk wacht vrijdag de uitwedstrijd tegen IJsland en maandag ontvangt de regerend wereldkampioen Turkije, waarvan het eerder in de kwalificatiereeks verloor. Frankrijk en Turkije hebben na zes duels allebei vijftien punten. IJsland heeft drie punten minder.



Mbappé wordt vervangen door Alassane Pléa, die speelt voor Borussia Mönchengladbach. De 26-jarige spits maakte vorig jaar zijn debuut in de nationale ploeg. In november gunde Didier Deschamps hem tien minuten in het gewonnen oefenduel met Uruguay (1-0).



Pléa is goed begonnen aan het seizoen. In zeven Bundesligaduels was hij al goed voor vier doelpunten en vier assists. Gladbach is bovendien de verrassende koploper in de Duitse competitie.