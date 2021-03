Mbappé uitblinker voor PSG bij zege in Lyon, Memphis al vroeg naar de kant

Daarmee profiteerde de ploeg van de trainer Mauricio Pochettino van de miskleun van concurrent Lille OSC, dat op eigen veld verloor van Nîmes Olympique (1-2). PSG kwam in punten op gelijke hoogte met Lille, maar is op basis van een beter doelsaldo de nieuwe koploper. De treffers van de titelverdediger kwamen op naam van Kylian Mbappé (tweemaal), Danilo Pereira en Ángel Di María. De productie van de thuisclub kwam pas in het laatste halfuur op gang bij een stand van 0-4. Islam Slimani en Maxwel Cornet troffen doel. Lyon-captain Memphis Depay was op dat moment al gewisseld. De aanvaller, die zich maandag in Zeist meldt bij het Nederlands elftal, ging in de 56ste minuut naar de kant.

Mbappé maakte zijn 99ste en 100ste doelpunt in de Franse competitie. De razendsnelle aanvaller uit Bondy werd in januari pas 22 jaar. Lionel Messi was anderhalf jaar ouder toen hij de grens van honderd competitiegoals passeerde als speler van FC Barcelona.



Bij PSG begon Neymar op de bank. Anderhalve maand geleden kwam de Braziliaanse sterspeler voor de laatste keer in actie. Daarna viel hij weg door een dijbeenblessure. Neymar viel in Lyon in de 70ste minuut in voor Mbappé. Ploeggenoot Mitchel Bakker bleef op de bank.