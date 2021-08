Mbappé uitgefloten door fans PSG bij heldenontvangst Messi

Het contract van de Franse aanvaller loopt namelijk over minder dan een jaar af en hij zou niet willen verlengen, zinspelend op een vertrek uit Parijs. Franse media berichtten eerder deze week dat Mbappé dit al aan de clubleiding had laten weten.

PSG-baas Nasser Al-Khelaifi wil echter veel geld zien voordat hij Mbappé laat vertrekken en het is nog maar zeer de vraag of een club het juiste bedrag wil en vooral kán neerleggen deze transferperiode. Een bod van 122 miljoen euro van ‘frontrunner’ Real Madrid zou door PSG inmiddels van tafel zijn geveegd. De Koninklijke zou nu Martin Ødegaard willen verkopen om het bod verder op te hogen, maar de tijd begint stilaan te dringen.

Het boegeroep vanaf de tribunes leek Mbappé overigens weinig te doen. Met een doelpunt in de eerste helft en de assist bij de 4-2 in de slotfase, was de Franse aanvaller wederom van grote waarde voor PSG. Dit zagen ook Messi en Neymar, de twee sterren waarmee hij in Parijs normaal gesproken een gevreesd aanvalstrio moet gaan vormen in het Parc des Princes.