McTominay breekt record met twee treffers in eerste drie minuten tegen Leeds

Het record stond op naam van de Schotse spits Duncan Ferguson (op 16 januari 2000 namens Newcastle United) en Welshman Ryan Giggs (op 18 november 1995 namens Manchester United), die beiden vier minuten nodig hadden in de Premier League om twee treffers te produceren.



McTominay had dit seizoen in de Premier League nog niet gescoord. Het duel op Old Trafford is nog aan de gang. Donny van de Beek zit op de bank bij het team van Ole Gunnar Solskjaer, dat bij winst stijgt op de ranglijst naar de derde plek.