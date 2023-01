Meer drama voor Chelsea na verlies bij Fulham, rode kaart voor debutant Joao Felix

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vlak na rust leek er even wat hoop toen Kalidou Kouilbaly de gelijkmaker binnen tikte: 1-1. Maar op het moment dat debutant Joao Felix besloot Kenny Tete bijna doormidden te trappen, was er van enige positiviteit bij ‘The Blues’ geen sprake meer. Scheidsrechter David Coote trok namelijk direct rood.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de slotfase kreeg Chelsea nog enkele kansen, maar was het niet opgewassen tegen een gedreven Fulham dat met een man meer de vierde zege op rij in de Premier League veilig stelde. De Londense club staat nu 6de in de Premier League, terwijl Chelsea op de 10de plek blijft steken.