Meeste onlinehaatberichten op WK tijdens Engeland - Frankrijk: ‘Discriminatie is een criminele daad’

Het rapport is drie dagen na de ontmoeting tussen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en Real Madrid-voetballer Vinícius Júnior gepresenteerd. Vinícius, de laatste jaren in voetbalstadions geregeld slachtoffer van racisme, krijgt de leiding in een speciale commissie van de FIFA die racisme wil uitbannen in het voetbal. In de commissie komen spelers te zitten die strengere straffen voor discriminerend gedrag zullen voorstellen.

,,Discriminatie is een criminele daad. Met behulp van deze tool identificeren we de daders en geven we ze aan bij de autoriteiten, zodat ze gestraft worden voor hun daden”, aldus Infantino bij de presentatie van het rapport. ,,We verwachten ook dat de platformen op sociale media hun verantwoordelijkheid nemen en ons steunen in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Ons standpunt is duidelijk: wij zeggen nee tegen discriminatie.”