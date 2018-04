Memphis: Dacht dat Lyon de verkeerde speler had gehaald

Na een interland met Oranje in Schotland (waarin Depay het enige doelpunt maakte), veranderde er iets bij Lyon. ,,Dat was goed voor mij én het team. Het is belangrijk voor me om op mijn best te worden gebruikt. Natuurlijk ben ik blij met de goals en assists, maar ik wil vooral lekker voetballen. De rest komt vanzelf wel."



Depay speelt bij Lyon nu meer centraal, rondom diepe spits Mariano. Bij Oranje kreeg hij in de eerste interlands onder Ronald Koeman een vergelijkbare rol toebedeeld. ,,Ik denk dat ik bij Oranje een ideale rol kan spelen in dat systeem", zegt de aanvaller. ,,We hebben een nieuwe missie samen, een groot toernooi mogen we niet nog eens missen. Het WK ga ik niet kijken. Dat we er niet bij zijn doet nog steeds pijn."