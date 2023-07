Memphis Depay neemt het op voor vrijgesproken Benjamin Mendy: ‘Wie gaat deze broeder helpen?’

Dat was vijf maanden nadat de rechter de voormalig speler van Manchester City vrijsprak van zes aanklachten van verkrachting en één van aanranding . Mendy speelde sinds 2017 voor Manchester City. Hij kwam sinds de verdenkingen in augustus 2021 niet meer in actie voor de winnaar van de Champions League. Zijn contract bij City liep eind juni af en werd niet verlengd. Mendy heeft in het proces altijd ontkend ooit een vrouw tot seks te hebben gedwongen. Hij hield vol dat de vrouwen instemden.

Memphis Depay sprak op Twitter zijn steun uit richting Benjamin Mendy. ,,Hij is overal van vrijgesproken. Dus wat doen we nu? Wie gaat deze broeder helpen genezen? Wie wordt verantwoordelijk voor de schade op zijn naam?Hoe krijgt hij zijn carrière terug? Jarenlange investering om profvoetballer te worden…. Wat nu!?", schrijft Memphis.

,,Ik heb dit onderwerp nooit besproken omdat ik niet alle details kende, maar ik heb hem een ​​keer via FaceTime gesproken terwijl hij achter de tralies zat en ik heb hem een ​​paar keer op het veld ontmoet. Ik zag er geen kwaad in de man. We kunnen niet accepteren dat dit ons als sporters overkomt. Wie komt er voor ons op in tijden van nood, als de schade al is aangericht? Laat hem niet in de steek.”