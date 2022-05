Memphis Depay neemt ondanks goal twijfels niet weg bij Spaanse media: ‘De discussie blijft’

Voor het eerst sinds heel lange tijd maakte hij een wedstrijd vol bij FC Barcelona, vanaf zijn favoriete positie op de linkerflank. En hij maakte zelfs de openingstreffer. Toch zijn de Spaanse media niet overtuigd of de toekomst van Memphis Depay wel in Camp Nou ligt. ,,Hij liet eindelijk weer eens de beste versie van zichzelf zien, maar dat was wel tegen Real Mallorca.”

FC Barcelona speelde gisteren het chagrijn na drie thuisnederlagen op rij van zich af met een kleine zege (2-1) op degradatiekandidaat Real Mallorca, waardoor het de tweede plaats in La Liga heroverde. ,,Het bloeden werd gestopt", schreef Marca. ,,Maar de vragen blijven.”

Lees ook Play Barcelona mede dankzij goal van clubtopscorer Memphis terug op tweede plek

Marca zoomt die vragen vooral in op Memphis Depay, gisteravond hoofdrolspeler in Camp Nou. Hij opende de score in de 25ste minuut door een lange pass van Jordi Alba uitstekend de verwerken en binnen te knallen. ,,De steraankoop aan het begin van het seizoen liet eindelijk weer eens zijn beste versie zien. Maar op dagen als deze blijven de twijfels en de discussie: is hij wel de spits die FC Barcelona naar grote prijzen kan loodsen? Wat hij liet zien was prima, maar het was wel tegen Real Mallorca.”

Gesprek Frenkie de Jong met Xavi

Frenkie de Jong gaf na de zege op Real Mallorca aan dat hij een gesprek heeft gehad met trainer Xavi over zijn wissel tegen Rayo Vallecano. Toen De Jong na een uur werd gewisseld, gooide hij gefrustreerd zijn scheenbeschermers weg. ,,Dat gesprek was goed", zei De Jong. ,,De trainer heef aangegeven dat hij vertrouwen in me houdt. We zitten weer op één lijn. Ik was ook gefrustreerd dat het seizoen niet is gelopen zoals we hadden gehoopt.”

,,Het lijdt geen twijfel dat Memphis een goede spits is, maar hij excelleert dit seizoen alleen in tegen clubs waarmee Barcelona niet hoeft te concurreren. In de wedstrijden tegen de grote clubs was hij onzichtbaar. Wat moet Barça met hem doen? Hij heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar de vraag is wel: laat je hem komende zomer laten vertrekken en houd je er nog wat geld aan over of zie je hem puur als aanvulling van de selectie.”



Ook Sport raakte niet overtuigd van Memphis. ,,Hij maakte een uitstekende indruk en kroonde zich tot de hoofdrolspeler van de avond, maar hij blijft een grillige speler.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trainer Xavi was milder over Memphis, die zijn 11de goal in La Liga liet aantekenen. ,,Memphis is heel goed aan het trainen. Dat is de reden dat hij mocht starten. We willen graag spelers met zijn instelling. Ik ben blij voor Memphis, want het kan zijn dat ik hem dit seizoen niet vaak genoeg heb beloond met speelminuten. Hij had zelf misschien wel vaker willen spelen.”

Barcelona heeft door de zege van gisteren op Mallorca 66 punten, twee meer dan Sevilla dat afgelopen vrijdag bleef steken op 1-1 tegen Cádiz. Atlético Madrid staat vierde met 61 punten. De ploeg van coach Diego Simeone verloor zaterdag van Athletic Club in Bilbao. Real Madrid stelde zaterdag de 35ste landstitel veilig met een overwinning van 4-0 op Espanyol.

Volledig scherm Memphis Depay. © ANP / EPA