Memphis Depay scoort als invaller voor Barcelona, eindelijk weer basisplaats voor Frenkie de Jong

Memphis kwam twintig minuten voor tijd het veld van de Red Bull Arena op als invaller voor Robert Lewandowski. De van Bayern München overgekomen spits beleefde een ongelukkige avond en miste met name in de eerste helft een aantal opgelegde kansen.

Tijdens zijn invalbeurt toonde Memphis zich efficiënter. Hij anticipeerde in de 87ste minuut uitstekend op een diepe bal van Miralem Pjanic, profiteerde dankbaar van een misverstand achterin bij de thuisclub, en schoof vervolgens simpel raak.

Frenkie de Jong mocht van trainer Xavi eindelijk weer eens in de basis beginnen. De middenvelder, die door de club onder druk wordt gezet om óf te vertrekken óf een groot deel van zijn salaris in te leveren, stond op zijn geliefde plek op het middenveld. Halverwege bleef hij achter in de kleedkamer.