Memphis en co verlengen met nieuwe stunt CL-trauma van Man City

De droomvlucht van Olympique Lyon in de Champions League gaat nog even verder. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay stuntte tegen Manchester City voor de tweede ronde op rij tegen een Europese grootmacht (3-1) en verlengde daarmee het Europese trauma van The Citizens .

De twee gebeurtenissen in de 86ste en de 87ste minuut waren misschien wel typerend voor het verschrikkelijke huwelijk tussen de Engelse topploeg en de Champions League. Bij een 2-1 achterstand kreeg Raheem Sterling de bal namens City op meters van een lege goal op een presenteerblaadje, maar hij ramde ‘m hoog over. Zijn blik sprak daarna boekdelen: álles lijkt (weer) mis te gaan. Een paar seconden later schoot invaller Moussa Dembélé aan de andere kant de 3-1, uit de rebound. Over, uit en sluiten voor Man City. Voor de zoveelste keer.

Het klinkt als een flinke verrassing: miljoenenploeg Manchester City is gestrand in de kwartfinale van de Champions League. Maar is het dat eigenlijk wel? Nou, niet bepaald. Sinds de Abu Dhabi United Group van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahya in 2008 aanklopte met een grote zak geld in de hand, won Manchester City vier keer de Premier League, twee keer de FA Cup en vijf keer de League Cup. Dat dan weer wel, maar het zo vurig gewenste Europese succes bleef uit. Sterker nog: de beste prestatie is één halve finale, vier jaar geleden.

Volledig scherm Dembélé en Jeff Reine-Adelaide. © AFP Sinds de eerste deelname aan het miljardenbal in 2011/12 werd City twee keer uitgeschakeld in de groepsfase, drie keer in de achtste finale en twee keer in de kwartfinale. Alleen in 2015/16 werd de halve finale bereikt, daarin was Real Madrid te sterk. En dat terwijl toenmalig aanvoerder Vincent Kompany in de zomer van 2014 al zei: ,,De eigenaar wil eigenlijk dat we de Champions League nu winnen. We zijn de laatste jaren al ver gekomen en boeken in Engeland al successen, maar je wil altijd een stapje hoger.”

Dat stapje hoger kwam er op het hoogste podium nooit écht. Ook niet na de komst van Guardiola in 2016. En dat terwijl de Spaanse CL-specialist (met Barcelona en Bayern München haalde hij zeven keer de halve finale, hij won de Cup met de Grote Oren tweemaal) juist werd aangesteld om Man City dat laatste zetje richting Europese glorie te geven.

Dat de druk om door te stoten naar de laatste vier hoog was voor Guardiola, werd al voor de wedstrijd duidelijk. Hoewel zijn ploeg de torenhoge favoriet was, besloot de Spanjaard (zoals hij in het verleden wel vaker deed) zijn succesvolle systeem aan te passen aan de tegenstander. Hij zette sterspeler Kevin de Bruyne hangend op rechts in plaats van op zijn eigen plek op het middenveld, om daar meer defensieve zekerheid in te bouwen. Een concessie die voor rust niet goed uitpakte, aangezien de Belg zijn stempel maar niet kon drukken.

Lyon schakelde in de vorige ronde nog Juventus uit en kwam ook zaterdag prima voor de dag, met de 1-0 tot gevolg. Na een diepe bal kwam City-goalie Ederson uit zijn doel om het de doorgebroken Karl Toko Ekambi moeilijk te maken, maar door een ingreep van verdediger Eric García belandde de bal voor de voeten van Maxwel Cornet. De aanvaller van Lyon (die in twee CL-groepsduels met City vorig seizoen ook al drie keer scoorde) verraste Ederson vervolgens met een knappe effectbal in de korte hoek.

Na rust keerde De Bruyne terug naar zijn centrale rol, hij schoot ook de 1-1 binnen na een heerlijke actie van Sterling, maar echte grip kreeg City maar niet. Tot het in de slotfase dus weer mis ging. Wéér was een dieptepass op Ekambi de inleiding, maar fungeerde de spits slechts als bliksemafleider. Hij stond buitenspel, maar de voor Memphis ingevallen Dembélé niet. Hij mocht en schoot de 2-1 voor Lyon binnen, omdat scheidsrechter Danny Makkelie en VAR Kevin Blom vonden dat hij in aanloop naar de goal geen overtreding maakte. Diezelfde Dembélé gooide de wedstrijd daarna dus helemaal in het slot.

De afgelopen jaren moest Guardiola telkens uitleggen dat hij de Premier League belangrijker vond dan Europees succes. ,,Ik vind het leuker om nationaal succes te hebben en daardoor elf maanden per jaar blij kan zijn, dan dat ik me vanaf februari alleen maar op de Champions League richt. Dat is - in mijn ogen - te riskant.” Maar uitgerekend in het seizoen dat Man City de titel aan Liverpool moest laten en zich in de laatste weken van dit bizarre corona-seizoen juist volledig kon richten op die Champions League, ging het wederom mis. Hoe lang kan Guardiola nog volhouden dat de Premier League belangrijker is? De steenrijke eigenaars zullen toch echt een keer een CL-beker willen hebben.

Het zal Lyon een zorg zijn, de droomvlucht gaat nog even verder. In de halve finale wacht het ontketende Bayern München, voor de winnaar van dat duel wacht een confrontatie met RB Leipzig of Paris Saint-Germain.