Memphis en De Jong helpen Barcelona aan zwaarbevochten zege op Getafe

Ronald Koeman koos voor drie nieuwe verdedigers ten opzichte van de eerste twee wedstrijden, tegen de Baskische clubs Real Sociedad (4-2 winst) en Athletic Bilbao. Alleen Jordi Alba bleef staan en hij gaf al in de tweede minuut de assist bij de 1-0 van Sergi Roberto, die op het middenveld de plek overnam van de verplichte vakantieganger Pedri. Twee voormalig spelers van FC Barcelona zorgden in de achttiende minuut voor de gelijkmaker namens Getafe, dat ook de eerste twee competitieduels al had verloren. Sandro Ramírez schoot raak na een combinatie met Carles Aleñá, de linksbenige middenvelder die deze zomer voor 5 miljoen euro verkocht was door Barcelona.

Na een halfuur kwam Barcelona opnieuw op voorsprong. Na een goede actie van Frenkie de Jong werd Memphis Depay in stelling had gebracht. Hij speelde zijn directe tegenstander uit en schoot de bal met rechts strak in de korte hoek. De 2-1 in de 30ste minuut bleek de winnende goal. Barcelona speelde in de eerste helft nog vrij aardig en ging met een applaus richting de kleedkamer, maar in de tweede helft lukte het de ploeg van Ronald Koeman niet om verder afstand te nemen van het stugge Getafe.