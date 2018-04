Memphis leidt Olympique Lyon met twee goals voorbij Toulouse

Depay opende halverwege de eerste helft de score voor Olympique Lyon. Twee minuten voor rust maakte hij vanaf de strafschopstip ook zijn tweede treffer van de avond. Depay staat nu op vijftien doelpunten in 44 wedstrijden voor Olympique Lyon dit seizoen. Door de overwinning hijgt Lyon nog altijd in de nek van nummer drie Olympique Marseille, waarmee een plek in de voorronde van de Champions League nog altijd in zicht is. Kenny Tete bleef vanavond de hele wedstrijd op de bank bij Lyon.