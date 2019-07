Memphis scoort, maar verliest met Olympique Lyon wel van Liverpool

Na de nederlagen tegen Sevilla (2-1) en Napoli (3-0) en het gelijkspel tegen Sporting Lissabon (2-2) ging Liverpool vanavond in Genève opnieuw slecht van start. De Braziliaanse doelman Alisson Becker ging in de fout en voelde zich genoodzaakt om Lyon-spits Moussa Dembélé naar de grond te werken, waarna de scheidsrechter niet anders kon dan een strafschop te geven. Memphis Depay, vanavond niet met aanvoerdersband om, schoot deze in de vijfde minuut onberispelijk binnen. Een kwartier later stond Liverpool achter al met 2-1 voor, dankzij een goal van de Braziliaanse spits Roberto Firmino en een eigen doelpunt van Lyon-verdediger Joachim Andersen.

Vier Nederlanders bij Liverpool

De begaafde linkspoot Harry Wilson uit Wales, terug na een succesvol jaar op huurbasis bij Derby County, maakte in de 53ste minuut met een fraai afstandsschot de 3-1 voor Liverpool. Bij de winnaar van de Champions League kwamen alle vier de Nederlanders in actie. De zeventienjarige verdediger Ki-Jana Hoever, die vandaag zijn eerste profcontract tekende, deed de eerste helft mee. Hij werd in de rust vervangen door zijn land- en leeftijdgenoot Sepp van den Berg, maar de van PEC Zwolle overgekomen verdediger werd in de 62ste minuut alweer vervangen door Virgil van Dijk. Op dat moment kwam ook Georginio Wijnaldum in het veld, als een van de elf wissels. Memphis Depay had zich op dat moment ongetwijfeld verheugd om nog even tegen Van Dijk en Wijnaldum te spelen, maar kon enkele tellen later zelf ook het veld uit.