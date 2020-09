Memphis verspeelt met nieuw rugnummer opnieuw punten met Lyon

Titelhou­der Flamengo keihard onderuit bij hervatting Copa Libertado­res

4:25 Titelverdediger Flamengo is de hervatting van het toernooi om de Copa Libertadores slecht begonnen. De Braziliaanse grootmacht ging in stadion Casa Blanca (Witte Huis) in Quito (Ecuador) op 2850 meter hoogte snoeihard onderuit tegen Independiente del Valle: 5-0. Het is de grootste nederlaag van Flamengo in de geschiedenis van de Zuid-Amerikaanse titelstrijd.