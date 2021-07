Memphis zet voet op Spaanse bodem: ‘Heel veel zin in deze nieuwe uitdaging’

Blessure houdt Brobbey aan de kant bij nieuwe club RB Leipzig

13 juli Brian Brobbey is nog steeds niet volledig hersteld van de hamstringblessure die hij kort voor de knock-outfase van het EK voor spelers onder 21 jaar opliep. Zonder Brobbey, die in de voorbereiding een scheurtje in de hamstring opliep, bleef Jong Oranje steken in de halve finales van dat EK.