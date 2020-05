Merkel geeft groen licht voor hervatting Bundesliga in mei

Video Twee clubs, zelfde DNA: rauw, puur en echt

14:50 De Europacupfinale van 1970 vormde een band voor de eeuwigheid tussen Celtic en Feyenoord. Vijftig jaar later is de wederzijdse sympathie tussen supporters nog altijd voelbaar. Hoe komt dat toch? Koop ‘Voor Altijd De Eerste’, het boek over de Europacupzege van Feyenoord in onze webwinkel.