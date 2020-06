‘Merseyside Derby’ tussen Everton en Liverpool definitief op Goodison Park

Bij verlies van Manchester City tegen Arsenal bij de Premier League-hervatting op 17 juni kan Liverpool vier dagen later in het stadion van de aartsrivaal landskampioen worden. Vanwege de rivaliteit en de angst voor feestvierende Liverpool-supporters was er even sprake van om de derby op neutraal terrein te spelen. Na uitvoerig overleg tussen alle betrokken partijen, inclusief veiligheidsinstanties, is besloten dat er geen redenen zijn om de wedstrijd niet op Goodison Park te spelen. Everton mag het restant van de thuiswedstrijden dit Premier League-seizoen in eigen stadion spelen, zoals ook Liverpool groen licht heeft gekregen om al haar thuiswedstrijden deze jaargang gewoon op Anfield te spelen.