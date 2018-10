Mertens zorgt kort voor tijd voor punt Napoli tegen AS Roma

Lopetegui hoopvol ondanks afstraf­fing: ‘Alles kan nog rechtgezet worden’

28 oktober Ondanks de pijnlijke nederlaag tegen FC Barcelona (5-1) in El Clásico is Real Madrid-coach Julen Lopetegui vol goede moed dat hij de crisis bij de topclub kan keren. ,,Ik ben verdrietig, net als de spelers. Dit is een harde klap, maar we zijn pas in oktober", zei Lopetegui.