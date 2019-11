Messi appte Neymar: ‘Alleen samen winnen we de Champions League’

Rüdiger na operatie klaar voor rentree bij Chelsea

17:20 De Duitse international Antonio Rüdiger is klaar voor zijn rentree bij Chelsea. De 26-jarige verdediger onderging begin deze maand een operatie aan zijn bekken. Hij trainde vandaag weer volop mee met de Engelse ploeg, die in voorbereiding is op de cruciale uitwedstrijd tegen Valencia woensdag in de Champions League.